PONOŠ RASKRINKAO "STUDENTSKU“ LISTU": Iza navodno nezavisnih kandidata pojavljuju se stari politički kadrovi (VIDEO)
ZDRAVKO Ponoš zadao je novi udarac Demokratskoj stranci, ali su njegove reči istovremeno otvorile i pitanje ko se zaista nalazi iza takozvane "studentske" liste.
Ponoš je ukazao na prisustvo političara koji su tokom karijere menjali stranke i političke tabore, a koji se sada pojavljuju u novom ruhu, predstavljajući se kao deo drugačije i navodno nezavisne političke priče.
Njegove izjave dodatno su pojačale sumnje da se iza priče o "studentskoj" listi nalaze dobro poznata politička lica, koja pokušavaju da se distanciraju od svojih ranijih stranačkih biografija.
Tako se, umesto priče o autentičnom studentskom pokretu, sve više otvara pitanje političke pozadine čitavog projekta i uloge starih opozicionih struktura u njegovom formiranju.
Ponošev nastup pokazuje i duboke podele unutar opozicije. Njegove kritike na račun Demokratske stranke i drugih opozicionih aktera otkrivaju da među njima nema saglasnosti ni oko toga ko treba da bude nosilac političke promene.
Za kritičare "studentske" liste, ovo je još jedna potvrda da se iza deklarativno nezavisne priče pokušavaju vratiti politički akteri koji su već imali priliku da pokažu šta umeju.
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