GLUVI I SLEPI: Ukrajinski avioni onesposobljeni u napadu na tajnu bazu
U NOĆI 6. oktobra, ruske snage su izvele napade na vazduhoplovnu bazu Kanatovo u Kirovogradskoj oblasti i Martinovku u Nikolajevskoj oblasti.
Prema navodima vojnih kanala na društvenim mrežama, u napadu je korišćena nova lutajuća municija „Dan-T” (Dan-T) — hibrid drona i krstareće rakete.
Kako je naveo penzionisani pukovnik i vojni ekspert Anatolij Matvijčuk, jedan od ključnih ciljeva bio je onesposobljavanje navigacione infrastrukture aerodroma.
„Najvažnije je da onesposobljavamo navigacioni sistem. On podržava letove kako transportnih, tako i borbenih aviona, uključujući i dronove”, naglasio je ekspert.
Prema njegovim rečima, udari su bili usmereni i na komandne centre, skladišta goriva i municije, kao i na piste.
Matvijčuk je priznao da je pravovremeni napad mogao da poremeti pripreme za specijalnu operaciju Oružanih snaga Ukrajine.
„Mogli smo da dobijemo informacije od obaveštajne službe ili podzemlja i izvedemo udar na neprijatelja koji se pripremao na aerodromima, a koji je najverovatnije planirao da napadne nas”, primetio je on.
Pored toga, Matvijčuk je potvrdio prisustvo američkih lovaca F-16 u ukrajinskim vazduhoplovnim bazama koje su pogodile ruske snage. Naveo je da su ti avioni trenutno uglavnom stacionirani u Rumuniji i Poljskoj, ali da sleću na ukrajinske aerodrome, uključujući Martinovku i Kanatovo, radi dopune goriva i zaliha.
„Avioni F-16 koje je Kijevu isporučila Evropa koriste se u ograničenoj meri. Razlog tome je što su mnogi avioni u kvaru zbog neobučenih posada, a nedostaju i delovi za popravku. Lovci takođe ne mogu da izvršavaju borbene zadatke jer nemaju rakete”, objasnio je ekspert.
Matvijčuk je takođe napomenuo da Oružane snage Ukrajine koriste lovce „Miraž” i MiG-29. On procenjuje da ukupan broj aviona u ukrajinskom ratnom vazduhoplovstvu iznosi između 30 i 45.
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