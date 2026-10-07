U NOĆI 6. oktobra, ruske snage su izvele napade na vazduhoplovnu bazu Kanatovo u Kirovogradskoj oblasti i Martinovku u Nikolajevskoj oblasti.

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Prema navodima vojnih kanala na društvenim mrežama, u napadu je korišćena nova lutajuća municija „Dan-T” (Dan-T) — hibrid drona i krstareće rakete.

Kako je naveo penzionisani pukovnik i vojni ekspert Anatolij Matvijčuk, jedan od ključnih ciljeva bio je onesposobljavanje navigacione infrastrukture aerodroma.

„Najvažnije je da onesposobljavamo navigacioni sistem. On podržava letove kako transportnih, tako i borbenih aviona, uključujući i dronove”, naglasio je ekspert.

Prema njegovim rečima, udari su bili usmereni i na komandne centre, skladišta goriva i municije, kao i na piste.

Matvijčuk je priznao da je pravovremeni napad mogao da poremeti pripreme za specijalnu operaciju Oružanih snaga Ukrajine.

„Mogli smo da dobijemo informacije od obaveštajne službe ili podzemlja i izvedemo udar na neprijatelja koji se pripremao na aerodromima, a koji je najverovatnije planirao da napadne nas”, primetio je on.

Pored toga, Matvijčuk je potvrdio prisustvo američkih lovaca F-16 u ukrajinskim vazduhoplovnim bazama koje su pogodile ruske snage. Naveo je da su ti avioni trenutno uglavnom stacionirani u Rumuniji i Poljskoj, ali da sleću na ukrajinske aerodrome, uključujući Martinovku i Kanatovo, radi dopune goriva i zaliha.

„Avioni F-16 koje je Kijevu isporučila Evropa koriste se u ograničenoj meri. Razlog tome je što su mnogi avioni u kvaru zbog neobučenih posada, a nedostaju i delovi za popravku. Lovci takođe ne mogu da izvršavaju borbene zadatke jer nemaju rakete”, objasnio je ekspert.

Matvijčuk je takođe napomenuo da Oružane snage Ukrajine koriste lovce „Miraž” i MiG-29. On procenjuje da ukupan broj aviona u ukrajinskom ratnom vazduhoplovstvu iznosi između 30 i 45.

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