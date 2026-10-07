HAMAS OBJAVIO VELIKO SAOPŠTENJE: 11 tačaka, jasna poruka o budućnosti Palestine

PALESTINSKA militantna grupa Hamas je danas, povodom treće godišnjice napada izvedenog 7. oktobra 2023. godine na Izrael, objavila saopštenje u 11 tačaka u kojem je napad predstavila kao deo dugogodišnje borbe Palestinaca i naglasila pravo na otpor i stvaranje nezavisne palestinske države.

Tanjug/AP/Abdel Kareem Hana

U saopštenju, koje je prenela agencija Tasnim, Hamas je 7. oktobar opisao kao "istorijsku tačku palestinske borbe" i naveo da je napad bio reakcija na, kako tvrdi, "višedecenijsku izraelsku okupaciju, blokadu Gaze, ubistva i pritisak na Palestince i njihova sveta mesta".

Hamas je pohvalio palestinske borce i naveo da su "razbili mit o nepobedivoj vojsci", dok je povratak Palestinaca u svoje domove i na ruševine njihovih naselja ocenio kao dokaz njihovog odbacivanja planova za raseljavanje.

Pokret je optužio Izrael za genocid i masovna ubistva civila i naveo da je, prema njegovim tvrdnjama, u protekle tri godine ubijeno više od 74.000 Palestinaca, a ranjeno više od 175.000. Takođe je tvrdio da se nasilje nastavilo i nakon početka primene sporazuma o prekidu vatre, navodeći da je od tada ubijeno skoro 1.500 Palestinaca, a više od 5.000 ranjeno.

Pokret je naveo da želi jedinstvenu palestinsku nacionalnu strategiju i pozvao sve palestinske grupe da učestvuju u njenom formiranju.

Saopštio je i da ostaje posvećen sprovođenju obaveza iz sporazuma o prekidu vatre i saradnji sa posrednicima.

Hamas je pozvao SAD i posrednike koji garantuju sporazum da izvrše pritisak na Izrael da ispuni svoje obaveze i zatražio sprovođenje plana koji bi, prema njegovom tumačenju, trebalo da dovede do potpunog okončanja rata, pomoći Palestincima, obnove Gaze i potpunog povlačenja izraelskih snaga iz Pojasa Gaze.

Pokret je pozvao Međunarodni krivični sud i Međunarodni sud pravde da gone, kako je naveo, odgovorne za genocid, uključujući izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, članove njegove vlade i komandante izraelske vojske.

Hamas je, takođe, pozvao arapske i islamske zemlje i međunarodnu javnost na dodatne pritiske i proteste protiv rata, prisilnog raseljavanja i gladi, kao i na podršku Palestincima.

U poslednjoj tački, Hamas je naveo da će Palestinci nastaviti da brane svoju zemlju, prava i svetinje i da će se odupreti okupaciji, sve do njenog okončanja i uspostavljanja "slobodne, nezavisne i potpuno suverene palestinske države sa Jerusalimom kao glavnim gradom".

Na kraju saopštenja Hamas je odao počast poginulim liderima i borcima, među kojima su Ismail Hanije, Saleh Al-Aruri, Jahja Sinvar i Muhamed Deif, i pozvao na oslobađanje palestinskih zatvorenika.

(Tanjug)