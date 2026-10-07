ŽESTOK UDAR NA UKRAJINSKE SNAGE KOD SUMSKE OBLASTI: Pogođen veliki punkt sa vojnicima
RUSKE snage izvele su napad na veliki objekat u Šostkinskom okrugu Sumske oblasti u kojem su bili smešteni ukrajinski vojnici, izjavili su za RIA Novosti izvori iz ruskih bezbednosnih struktura.
- Nekrolozi poginulih pripadnika ukrajinskih oružanih snaga objavljeni na društvenim mrežama svedoče o uspešnom pogotku velikog punkta privremenog razmeštanja Oružanih snaga Ukrajine u blizini naselja Esmanj - naglasio je izvor agencije.
Prema njegovim rečima, u napadu su pogođeni pripadnici 143. samostalne mehanizovane brigade i 27. samostalne artiljerijske brigade.
Kako je istakao predsednik Vladimir Putin, ruska vojska uspešno sprovodi zadatak uspostavljanja bezbednosne tampon-zone duž granice sa Sumskom oblašću.
Na ovom području deluju jedinice grupe trupa "Sever".
Samo tokom protekle noći, protivnik je u zoni njene odgovornosti izgubio 64 vojnika, samohodnu artiljerijsku haubicu "bogdan", deset punktova za upravljanje bespilotnim letelicama i jedan uporišni položaj.
(RT Balkan)
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