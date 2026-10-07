RUSKE snage izvele su napad na veliki objekat u Šostkinskom okrugu Sumske oblasti u kojem su bili smešteni ukrajinski vojnici, izjavili su za RIA Novosti izvori iz ruskih bezbednosnih struktura.

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- Nekrolozi poginulih pripadnika ukrajinskih oružanih snaga objavljeni na društvenim mrežama svedoče o uspešnom pogotku velikog punkta privremenog razmeštanja Oružanih snaga Ukrajine u blizini naselja Esmanj - naglasio je izvor agencije.

Prema njegovim rečima, u napadu su pogođeni pripadnici 143. samostalne mehanizovane brigade i 27. samostalne artiljerijske brigade.

Kako je istakao predsednik Vladimir Putin, ruska vojska uspešno sprovodi zadatak uspostavljanja bezbednosne tampon-zone duž granice sa Sumskom oblašću.

Na ovom području deluju jedinice grupe trupa "Sever".

Samo tokom protekle noći, protivnik je u zoni njene odgovornosti izgubio 64 vojnika, samohodnu artiljerijsku haubicu "bogdan", deset punktova za upravljanje bespilotnim letelicama i jedan uporišni položaj.

(RT Balkan)