Svet

NAPAD NOŽEM U ŠKOLI: Među povređenima učenici i nastavnica

Танјуг

07. 10. 2026. u 12:34

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NAJMANjE sedam osoba povređeno je danas u napadu nožem u školi u Ostroleki u Poljskoj, od kojih dve teško, a 19-godišnji napadač je uhapšen, javili su poljski mediji.

НАПАД НОЖЕМ У ШКОЛИ: Међу повређенима ученици и наставница

Foto: Profimedia/Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial

Napadač je učenik te škole, a povređeno je najmanje sedam osoba, uglavnom učenika, ali i jedna nastavnica, preneo je RMF 24.

Napadač je nakon napada pobegao iz škole, ali je ubrzo uhapšen u blizini gradske plaže na reci Narev.

Ostroleka se nalazi na severoistoku Poljske.

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