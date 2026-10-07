RUSI IMAJU NOVU SMRTONOSNU TAKTIKU: Ukrajinski vrh u strahu - ovo može da znači samo jedno

PODSEĆANjA radi, ukrajinske vlasti su saopštile da su tokom današnjeg napada pogođeni energetski objekti i komercijalna skladišta.

Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky, File

Ruske snage su danas tokom raketnog napada i napada dronovima na Ukrajinu primenile novu taktiku: veliki broj krstarećih raketa pogodio je mali broj ciljeva – najviše tri – umesto da se udari rasporede na više lokacija.

O ovome izveštavaju kanali za praćenje situacije na Telegramu.

Prema njihovim podacima, balističke rakete su takođe gađale nekoliko ciljeva. Međutim, broj lansiranih dronova bio je relativno mali u poređenju sa obimom prethodnih napada.

Izvori koji prate situaciju ukazuju na to da bi ovo moglo značiti da se Rusija priprema za masovni napad dronovima na zapadne regione Ukrajine.

Podsećanja radi, ukrajinske vlasti su saopštile da su tokom današnjeg napada pogođeni energetski objekti i komercijalna skladišta. Rusija tvrdi da su mete bili objekti odbrambene kompanije „Fajer point” (Fire Point) u različitim regionima Ukrajine.

Rat u Ukrajini traje već 1.687 dana. Najnovije vesti od srede, 7. oktobra, pratimo u našem izveštaju uživo.

Prethodno smo sumirali događaje od juče. Zamenik komandanta Ratnog vazduhoplovstva Ukrajine Jurij Čerevašenko izjavio je da ukrajinska vojska očekuje masovne isporuke presretačkih dronova na mlazni pogon tek krajem novembra. U međuvremenu, ruski dronovi na mlazni pogon bi uskoro mogli postati još brži, dostižući brzine do 800–900 km/č.

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