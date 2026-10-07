Pregovarao sa Zvezdom, poredili ga sa Piksijem, sada je završio u 3. ligi posle godinu dana pauze
I dalje ne želi da ide u penziju
Pre nekoliko godina njegovo ime povezivalo se i sa Crvenom zvezdom, a ljudi iz fudbala govorili su da poseduje tehniku koja podseća na onu koju je imao Dragan Stojković Piksi. Danas, sa 37 godina, Konstantin Budesku igra fudbal daleko od evropske elite, ali još uvek ne želi da kaže zbogom sportu koji mu je doneo reprezentativni dres Rumunije, trofeje i nastupe u inostranstvu.
Budesku je svojevremeno bio jedan od najatraktivnijih rumunskih fudbalera. Ofanzivni vezista, poznat po sjajnoj tehnici, prekidima i potezima koji su često oduševljavali navijače, tokom karijere je nastupao za Petrolul, Astru, FCSB, Voluntari, Farul i druge klubove, a igrao je i u Kini i Saudijskoj Arabiji.
Posebno je blistao u dresu Astre. Sa tim klubom osvojio je rumunsku titulu, Kup i Superkup, dok je njegove partije prepoznao i nacionalni tim. Za Rumuniju je odigrao 15 utakmica i postigao pet golova.
Zanimljivo, Budesku je u januaru 2017. bio veoma blizu dolaska u Crvenu zvezdu. Kako su tada pisali mediji, rumunski fudbaler je pregovarao sa srpskim šampionom, a pominjala se i plata od oko 30.000 evra mesečno, uz mogućnost da sa bonusima dostigne 35.000 evra. Do transfera ipak nije došlo.
- Crvena zvezda mi je nudila 30.000 evra mesečno, sa bonusima bih dobijao 35.000. Bili su ozbiljni u pregovorima, ali sam čuo da u Srbiji postoje problemi sa isplatom zarada. Uveravali su me da će sve biti u redu, ali sam želeo da sačekam još malo. Ne isključujem mogućnost nastavka pregovora o dolasku u Crvenu zvezdu - rekao je Budesku u januaru 2017. godine.
Godinama kasnije, njegova karijera krenula je potpuno drugačijim putem. U aprilu 2022. Budesku je doživeo tešku povredu Ahilove tetive u utakmici Voluntarija i Farula. U tom trenutku imao je 33 godine, a pojavile su se i priče da bi povreda mogla da označi kraj njegove karijere.
Međutim, Budescu nije odustao. Vratio se na teren, nastavio da igra profesionalni fudbal, a poslednjih godina nastupao je za Farul, Gloriju Buzau i CS Tunari.
A onda je napravio potez koji je mnoge iznenadio, i to nakon skoro godinu dana pauze.
Sa 37 godina odlučio je da nastavi karijeru u trećem rangu rumunskog fudbala. U avgustu 2026. potpisao je za Kids Tampa Brašov, gde njegovo iskustvo ima posebnu težinu, s obzirom na to da u klubu radi i sa znatno mlađim igračima.
Rumunski mediji su njegov dolazak opisivali kao svojevrsno spajanje iskustva i mladosti. Budesku više nije fudbaler od kojeg se očekuje da rešava utakmice na najvećoj sceni, ali njegovo znanje i dalje može da bude dragoceno generacijama koje tek pokušavaju da naprave profesionalne karijere.
Preporučujemo
Tanasković: Školski sporta spaja, povezuje i obrazuje mlade iz celog sveta
07. 10. 2026. u 08:16
CELA HRVATSKA U NEVERICI! Evo kako je srpski komentator reagovao na gol vatrenih
07. 10. 2026. u 07:06
Zbog sramnog poteza na Poljudu, Hrvatskoj se sprema brutalna kazna
07. 10. 2026. u 06:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Brate, ja sam već bogat, ne moram da trčim!" Fudbaler šokirao izjavom
Kolumbijski fudbaler, Džon Durant, od kad je otišao iz Aston Vile u Al Nasr za 77.000.000 evra karijera mu je u silaznoj putanji, a najbolje je objasnio bivši igrač Mančester junajteda Fred zašto se to dešava.
06. 10. 2026. u 17:01
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)