Pregovarao sa Zvezdom, poredili ga sa Piksijem, sada je završio u 3. ligi posle godinu dana pauze

I dalje ne želi da ide u penziju

Foto: Instagram/budescuconstantin10

Pre nekoliko godina njegovo ime povezivalo se i sa Crvenom zvezdom, a ljudi iz fudbala govorili su da poseduje tehniku koja podseća na onu koju je imao Dragan Stojković Piksi. Danas, sa 37 godina, Konstantin Budesku igra fudbal daleko od evropske elite, ali još uvek ne želi da kaže zbogom sportu koji mu je doneo reprezentativni dres Rumunije, trofeje i nastupe u inostranstvu.

Budesku je svojevremeno bio jedan od najatraktivnijih rumunskih fudbalera. Ofanzivni vezista, poznat po sjajnoj tehnici, prekidima i potezima koji su često oduševljavali navijače, tokom karijere je nastupao za Petrolul, Astru, FCSB, Voluntari, Farul i druge klubove, a igrao je i u Kini i Saudijskoj Arabiji.

Posebno je blistao u dresu Astre. Sa tim klubom osvojio je rumunsku titulu, Kup i Superkup, dok je njegove partije prepoznao i nacionalni tim. Za Rumuniju je odigrao 15 utakmica i postigao pet golova.

Zanimljivo, Budesku je u januaru 2017. bio veoma blizu dolaska u Crvenu zvezdu. Kako su tada pisali mediji, rumunski fudbaler je pregovarao sa srpskim šampionom, a pominjala se i plata od oko 30.000 evra mesečno, uz mogućnost da sa bonusima dostigne 35.000 evra. Do transfera ipak nije došlo.

- Crvena zvezda mi je nudila 30.000 evra mesečno, sa bonusima bih dobijao 35.000. Bili su ozbiljni u pregovorima, ali sam čuo da u Srbiji postoje problemi sa isplatom zarada. Uveravali su me da će sve biti u redu, ali sam želeo da sačekam još malo. Ne isključujem mogućnost nastavka pregovora o dolasku u Crvenu zvezdu - rekao je Budesku u januaru 2017. godine.

Godinama kasnije, njegova karijera krenula je potpuno drugačijim putem. U aprilu 2022. Budesku je doživeo tešku povredu Ahilove tetive u utakmici Voluntarija i Farula. U tom trenutku imao je 33 godine, a pojavile su se i priče da bi povreda mogla da označi kraj njegove karijere.

Međutim, Budescu nije odustao. Vratio se na teren, nastavio da igra profesionalni fudbal, a poslednjih godina nastupao je za Farul, Gloriju Buzau i CS Tunari.

A onda je napravio potez koji je mnoge iznenadio, i to nakon skoro godinu dana pauze.

Sa 37 godina odlučio je da nastavi karijeru u trećem rangu rumunskog fudbala. U avgustu 2026. potpisao je za Kids Tampa Brašov, gde njegovo iskustvo ima posebnu težinu, s obzirom na to da u klubu radi i sa znatno mlađim igračima.

Rumunski mediji su njegov dolazak opisivali kao svojevrsno spajanje iskustva i mladosti. Budesku više nije fudbaler od kojeg se očekuje da rešava utakmice na najvećoj sceni, ali njegovo znanje i dalje može da bude dragoceno generacijama koje tek pokušavaju da naprave profesionalne karijere.