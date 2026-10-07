NOSIO RANJENOG SABORCA 10 KILOMETARA: Ruski vojnik ga spasao dok su nad njima kružili dronovi
PRIPADNIK jurišnih jedinica ruske vojne grupacije "Dnjepar" nosio je gotovo deset kilometara saborca koji je bio ranjen u noge u Zaporoškoj oblasti, sve dok nije uspeo da ga preda medicinskom osoblju.
Vojnik, koji nosi pozivni znak "Protoka", ispričao je novinaru TASS-a da je ranjeni vojnik prošao bolničko lečenje, oporavio se i da se u međuvremenu vratio u službu.
Kako je ispričao, kada je video saborca u bespomoćnom položaju na frontu, ukazao mu je prvu pomoć.
- Ukazao sam mu prvu medicinsku pomoć i počeo da se povlačim zajedno s njim. Na kraju sam mu, može se reći, spasao život - rekao je "Protoka" dopisniku.
Vojnik je kasnije pogledao kartu i tako izmerio razdaljinu koju je tog dana prešao – ranjenog saborca nosio je 9,7 kilometara.
- Nosio sam ga na sebi dok su dejstvovale 'ptičice' (dronovi), osam puta sam se zajedno s njim sklanjao u zaklon. Očigledno je izgubio mnogo krvi. Kasnije me je pronašla grupa za evakuaciju i predao sam im ga - ispričao je.
U avgustu je drugi ruski vojnik ispričao da mu je fotografija njegove ćerke pomogla da preživi teške povrede nogu i leđa koje je zadobio tokom izviđačke misije, dok je dva dana puzeći pokušavao da stigne do ruskih rovova.
(RT Balkan)
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