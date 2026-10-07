Fudbal

Kakav sunovrat! Posle šestog uzastopnog poraza Srbiju stigla kazna

М.П.

07. 10. 2026. u 13:40

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Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je novi pad na FIFA rang listi.

Какав суноврат! После шестог узастопног пораза Србију стигла казна

FOTO: FSS

"Orlovi" su doživeli šest uzastopnih poraza, od toga četiri u zvaničnim utakmicama što je prouzrokovalo da padnu sa 40. na 44. mesto najboljih reprezentacija sveta.

Najbolje mesto Srbija je imala 2022. godine kada se našla na 21. mestu.

Srbija je u septembru 2015. godine bila na tek 66. poziciji, dok je aktuelna 44. mesto najgore za „orlove“ još od juna 2017. godine.

Tada je Srbija zauzimala 50. mesto na Fifinoj rang-listi.

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