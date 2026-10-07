"KASAPIN RUBIO NIJE DOBRODOŠAO": Haos u Grčkoj, ljudi masovno izašli na ulice (FOTO/VIDEO)
STOTINE ljudi izašle su u utorak popodne na ulice Atine kako bi protestovale uoči dolaska američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji bi trebalo da finalizuje prodaju borbenih američkih aviona F-35 i drugih najsavremenijih sistema naoružanja grčkoj vladi.
Protest je počeo na najpoznatijem atinskom trgu Sintagma gde su okupljeni uzvikivali parole poput "Kasapin Rubio nije dobrodošao" i "Grčka ne želi da učestvuje u masakrima", prenosi "Katimerini".
Događaju su prisustvovali predstavnici studentskih grupa, sindikata i različitih političkih formacija. Američki državni sekretar Rubio doputovao je sinoć u posetu Atini, a danas bi trebalo da održi sastanke sa grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom i svojim grčkim kolegom, ministrom spoljnih poslova Džordžom Gerapetritisom.
Kako je planirano, razgovori će biti fokusirani na šestu rundu Strateškog dijaloga Grčke i SAD, u okviru kojeg će se, između ostalog, razmatrati baze i objekti koje Grčka stavlja na raspolaganje Sjedinjenim Američkim Državama na osnovu Sporazuma o međusobnoj odbrambenoj saradnji.
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