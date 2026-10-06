NE ŠTEDITE NA POLJOPRIVREDI: Na inicijativu lidera iz Rima i Bukurešta upućemo pismo 17 članica Evropske unije predsedavajućem EU iz Irske
ŠEFOVI država ili vlada 17 zemalja okupljenih u grupi „Prijatelji kohezije“ uputili su zahtev, na inicijativu premijerke Đorđe Meloni i rimunskog predsednika Nikušora Dana, da se ne smanjuju izdvajanja za poljoprivredu.
U pismu irskom premijeru Majklu Martinu, trenutno predsedavajućem EU, i predsedniku Saveta EU Antoniju Kosti, ističe se strateška priroda Zajedničke poljoprivredne politike i zahteva da se sredstva koja su im dodeljena ne smanjuju, imajući u vidu sledeće faze pregovora o Višegodišnjem finansijskom okviru 2028-2034. godine. Među potpisnicima su Hrvatska, Bugarska, Poljska, Španija i Portugalija, a ne i Francuska i Nemačka.
Pregovori o Višegodišnjem finansijskom okviru, ušli su u odlučujuću fazu, a rizik od smanjenja budžeta je realan. „U potpunosti prepoznajemo da se EU suočava sa promenljivim strateškim okruženjem, koje nosi nove izazove, uključujući bezbednost i odbranu, konkurentnost, povezanost, energetsku bezbednost, ali i nove mogućnosti za zajedničku evropsku akciju“, navodi se u pismu i poziva na očuvanje finansiranja kohezione politike.
Podsećaju da „dalja smanjenja ne bi modernizovala budžet EU, ona bi ga samo oslabila i rizikovala potkopavanje javne podrške evropskom projektu“. Poljoprivreda i kohezija su, ističu, važne jer one „jačaju jedinstveno tržište i podržavaju ruralna i manje razvijena područja, dok doprinose konkurentnosti i bezbednosti hrane u Evropi“.
Potpisnici pozivaju na prevazilaženje trenutnog sistema povraćaja sredstava koji podrazumeva proces vraćanja državi članici dela sredstava upućenih u budžet EU. Naglašavaju da nacionalni doprinosi treba da se procenjuju ne samo u apsolutnom iznosu, već da uzimaju u obzir različite nivoe prosperiteta među državama članicama i napor koji se zahteva od svake on njih.
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