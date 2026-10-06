ŠVEDSKA ŠALJE TRUPE U POLJSKU: Štokholm poslao PVO sisteme patriot i jedinicu sa 100 vojnika

ŠVEDSKA će poslati PVO sisteme "patriot" i oko 100 vojnika kako bi zaštitila logističko čvorište Žešov-Jasjonka na severoistoku Poljske koje se koristi za usmeravanje pomoći Ukrajini.

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Ova operacija počinje 1. decembra i trajaće sedam meseci, saopštio je švedski premijer Ulf Kristerson tokom posete Holandiji, prenosi Euronews.

Švedska vojna jedinica biće odgovorna za zaštitu logističkog čvorišta Žešov-Jasjonka od pretnji iz vazduha, uključujući dronove i rakete.

Komandant švedskog puka protivvazdušne odbrane, pukovnik Sofija Vestermark, opisala je ovu operaciju kao najsloženiju misiju koju je Švedska preduzela otkako je postala članica NATO-a i naglasila da je ova lokacija izložena pretnjama kako iz vazduha, tako i sa zemlje.

-Važnost Žešov-Jasjonke je izuzetna. To je jedno od ključnih tranzitnih čvorišta za međunarodnu vojnu i civilnu pomoć Ukrajini. Prema podacima švedskih vlasti, kroz ovaj aerodrom na istoku Poljske mesečno prođe oko 18.000 tona opreme. Sve u svemu, više od 80 odsto vojnih donacija poslatih Ukrajini prelazi preko poljske teritorije, rekla je pukovnik Vestermark.

Zamenik premijera i ministar odbrane Poljske Vladislav Kosinjak-Kamiš, pozdravio je odluku Švedske da pošalje sisteme "patriot" u Poljsku i zahvalio Holandiji na dosadašnjoj podršci Poljskoj i istočnom krilu NATO-a.

Raspoređivanje PVO sistema "patriot" biće još jedan element u rastućoj posvećenosti Švedske bezbednosti Poljske i istočnog krila NATO-a.

Od početka oktobra, švedski borbeni avioni "gripen" učestvuju u NATO misiji zaštite poljskog vazdušnog prostora, a njihov zadatak takođe uključuje pomoć u obezbeđivanju logističkih ruta koje se koriste za transport pomoći Ukrajini.

Tanjug

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