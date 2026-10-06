Svet

UŽAS: Makron uživa u lansiranju balističke rakete dok Francuska gori

Novosti online

06. 10. 2026. u 23:30

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FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron uživa u lansiranju balističke rakete sa nuklearne podmornice dok je njegova zemlja u plamenu, prema pisanju irskog novinara Čeja Bouza.

УЖАС: Макрон ужива у лансирању балистичке ракете док Француска гори

Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber

Tako je komentarisao na društvenoj mreži X video koji je objavio Makron o probnom lansiranju strateške balističke rakete.

- Dok Francuska gori, Makron uživa u lansiranju balističke rakete sa nuklearne podmornice - napisao je novinar.

Ranije je objavljeno da je policija u Parizu upotrebila šok bombe i suzavac protiv demonstranata.

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