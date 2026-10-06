UŽAS: Makron uživa u lansiranju balističke rakete dok Francuska gori

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron uživa u lansiranju balističke rakete sa nuklearne podmornice dok je njegova zemlja u plamenu, prema pisanju irskog novinara Čeja Bouza.

Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber

Tako je komentarisao na društvenoj mreži X video koji je objavio Makron o probnom lansiranju strateške balističke rakete.

- Dok Francuska gori, Makron uživa u lansiranju balističke rakete sa nuklearne podmornice - napisao je novinar.

Ranije je objavljeno da je policija u Parizu upotrebila šok bombe i suzavac protiv demonstranata.