Svet

STIGAO „LIČNI DNEVNIK“ PAPE FRANJE: Trideset dve godine tajnih beleški

Milica Ostojić

06. 10. 2026. u 23:00

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VATIKANSKA izdavačka kuća objavljuje zbirku prefekta Dikasterija za doktrinu vere kardinala Viktora Manuela Fernandeza, najbližeg papinog saradnika: tekst koji predstavlja i komentariše beleške koje je Horhe Mario Bergoljo vodio od 20.decembra 1992. do 18. avgusta 2024. gdine, pomoći će da se bolje razume njegova ličnost i njegov unutrašnji život.

СТИГАО „ЛИЧНИ ДНЕВНИК“ ПАПЕ ФРАЊЕ: Тридесет две године тајних белешки

Foto: Unsplash/Caleb Miller milljestic

Knjiga će biti objavljena istovremeno širom sveta 24. novembra, na pet jezika i distribuirana u 94 zemlje. Ovaj izizetno vredan i važan tekst nudi dublje razumevanje jezuitskog pape koji je vodio Katočku crkvu od 13. marta 2013. godine do svoje smrti 21. aprila 2025.godine.

„Lični dnevnik pape Franje“, na italijanskom će objaviri „Libreria Editrice Vaticana“, a na španskom, engleskom i portugalskom jeziku „Penguin Random House“, a na francuskom „Editions Albin Michel“.

Knjigu će međunarodnim izdavačima ilustrovati vatikanska izdavačka kuća tokom sledećeg Sajma knjiga u Frankfurtu, koji se održava od 7-11 oktobra 2026. godine.

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