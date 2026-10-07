BARUT U PESKU PONOVO GORI: Rijad sprema veliku ofanzivu na Jemen

SVEOBUHVATNI sukob na Arapskom poluostrvu više nije geopolitička prognoza, već realnost koja Bliski istok uvlači u novu fazu ratnog ludila.

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Saudijska Arabija zajedno sa sa snagama međunarodno priznate jemenske vlade, pokreće masovnu vojnu kampanju protiv pokreta Huta, čime je definitivno stavljena tačka na sve dosadašnje diplomatske napore. Da su mirovni pregovori mrtvo slovo na papiru, potvrđuju i saznanja Rojtersa iz poverljivih izvora među zapadnim i regionalnim zvaničnicima, koji ukazuju na to da se opsežna vojna operacija uveliko priprema iza kulisa. Dok svetski moćnici apeluju na uzdržanost, snage lojalne Rijadu na terenu već izvode koordinisane udare, nastojeći da probiju linije fronta pre nego što ratna mašinerija potpuno proguta jug poluostrva.

Strateški šok na Crvenom moru

Neposredni povod za ovu radikalnu i rizičnu odluku Rijada leži u nedavnom „blickrigu” Huta duž zapadne obale Jemena . Pobunjenici su u munjevitom naletu razbili vladine snage, zauzeli strateški ključnu luku Moka i ostrvo Perim, čime su direktno zagospodarili moreuzom Bab el-Mandeb. Gubitak kontrole nad ovom pomorskom kapijom, kroz koju prolazi čak 12 odsto ukupne svetske trgovine, predstavljao je crvenu liniju koju Saudijska Arabija – kao najveći svetski izvozilac nafte – jednostavno nije mogla da ignoriše. Strah od potpune blokade već je lansirao cenu barela iznad 107 dolara, šaljući jasan signal da je globalna ekonomija postala talac pustinjskog sukoba.

Ratni plan, čije je konture javnosti otkrio Rojters predviđa strogu podelu karata u predstojećem sukobu. Kopneni teret, koji sa sobom nosi neizbežne masovne žrtve, potpuno je prepušten jemenskim vladinim trupama pod komandom predsednika Predsedničkog saveta Rašada al-Alimija, koji je već proglasio opštu mobilizaciju. Sa druge strane, Saudijska Arabija će svoju nadmoć materijalizovati iz vazduha. Saudijska avijacija zadužena je za vazdušnu kampanju po dubini teritorije, sa primarnim ciljem da blokira logistiku Huta u samom glavnom gradu Sani i povrati punu kontrolu nad Crvenim morem.

Rat dronova i udari na Rijad

Odgovor Huta na saudijske planove stigao je bez ikakvog oklevanja, materijalizovan u vidu masovnih balističkih raketa i jata dronova kamikaza koji su probili protivvazdušnu odbranu Kraljevine. Iznenadni udari uzdrmali su samu prestonicu, gde je privremeno blokiran međunarodni aerodrom „Kralj Halid”, dok su veliki požari planuli na vitalnim energetskim čvorištima – pre svega na Aramkovoj rafineriji u Rabigu blizu Meke, ali i u pograničnim regionima Jazana i Nadžrana. Da se sukob u potpunosti otrgao kontroli, svedoči i zvanični ultimatum komande Huta koji su proglasili nebo iznad Saudijske Arabije ratnom zonom. Međunarodnim avio-prevoznicima je izričito naređeno da obustave prelete, uz jedini izuzetak ostavljen za vazdušni koridor ka svetim mestima, Meki i Medini.

Ovaj brutalni reciprocitet nasilja jasno razotkriva dublju, zastrašujuću anatomiju bliskoistočnog konflikta. Jemen više nije izolovano ratište, već arena velikog „proksi rata” u kojem Huti deluju kao produžena ruka Teherana, koristeći sofisticiranu iransku vojnu tehnologiju kako bi ekonomski iscrpli Rijad. Svaka raketa ispaljena ka saudijskim naftnim postrojenjima zapravo je poruka upućena svetskim silama da će u slučaju sveopšteg napada na Jemen, čitav region biti pretvoren u buktinju iz koje niko neće izaći kao pobednik.

Rat koji kupuje svetsku krizu

Najavljena ofanziva Saudijske Arabije i njenih saveznika na terenu ne predstavlja samo obnovu sukoba, već definitivno rušenje i ono malo prividne stabilnosti koja je godinama visila o koncu na Arapskom poluostrvu. Trgovinska i vojna kontrola nad Bab el-Mandebom odavno je prestala da bude unutrašnje jemensko ili regionalno pitanje. Ona je ključno čvorište svetskog energetskog sistema. Ukoliko Rijad zaista odluči da ide do kraja u svom obećanom ratnom pohodu, Bliski istok će ući u spiralu permanentnog sukoba visokog intenziteta. U tom scenariju, kiša projektila iznad Aramkovih naftnih polja i zatvorene rute na Crvenom moru neće biti incident, već surova svakodnevica, dok će svetska ekonomija morati da plati astronomsku cenu novog energetskog šoka koji se već sada jasno vidi na horizontu.

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JEMENSKI HUTI U RATNOJ AKCIJI: Gađali dva izraelska broda u Crvenom moru