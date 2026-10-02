RUSIJA OPREZNA ZBOG NATO ZLA: Jedini način za nas je da se pripremimo za najgori mogući scenario

MOSKVA ozbiljno shvata pretnje Poljske i baltičkih država u vezi sa Kalinjingradskom oblašću, naglasio je Dmitrij Poljanski, ambasador Rusije i stalni predstavnik pri OEBS-u.

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„Vežbe se sprovode u blizini Kalinjingrada. Ranije ste pomenuli izjave poljskih i litvanskih zvaničnika, koje jasno pokazuju da postoji neka vrsta plana u vezi sa Kalinjingradom. Postoje i brojne druge izjave o njihovoj želji da poremete komunikacije između Rusije, kopna i Kalinjingradske oblasti. Naravno, mi ove izjave shvatamo ozbiljno i tretiramo ih u skladu sa tim“, rekao je on u intervjuu za RT.

Poljanski je napomenuo da je situacija oko Kalinjingrada veoma neprijateljska, sa brojnim provokacijama koje se dešavaju u Baltičkom moru.

„Jedini način za nas je da se pripremimo za najgori mogući scenario, dok se duboko u sebi nadamo najboljem“, zaključio je.