RUSKI "INSEKT" UNIŠTIO UKRAJINSKU "ZVER": Rusi dežurali, pa otkrili skrivenog "Novatora" - U deliću sekunde završio u starom gvožđu
VOJNICI jedinica za bespilotne sisteme grupacije trupa „Sever“ pomoću udarnih FPV dronova uništili su borbeno oklopno vozilo „Novator“ ukrajinske proizvodnje u Sumskoj oblasti, saopštio je za RIA Novosti komandir čete bespilotnih letelica sa pozivnim znakom „Dragun“.
- Tokom borbenog dežurstva u Sumskoj oblasti, posada izviđačkog drona „Skat-350M“ otkrila je maskirano borbeno oklopno vozilo „Novator“ ukrajinske proizvodnje - rekao je „Dragun“.
Sagovornik agencije precizirao je da su koordinate cilja sa komandnog mesta prosleđene posadama Oružanih snaga Rusije.
- Poslali smo nekoliko udarnih FPV dronova. Bez poteškoća smo pronašli oklopno vozilo na navedenoj lokaciji i izveli napad na njega. Cilj je uništen - naveo je vojnik.
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