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RUSKI "INSEKT" UNIŠTIO UKRAJINSKU "ZVER": Rusi dežurali, pa otkrili skrivenog "Novatora" - U deliću sekunde završio u starom gvožđu

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

03. 10. 2026. u 07:35

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VOJNICI jedinica za bespilotne sisteme grupacije trupa „Sever“ pomoću udarnih FPV dronova uništili su borbeno oklopno vozilo „Novator“ ukrajinske proizvodnje u Sumskoj oblasti, saopštio je za RIA Novosti komandir čete bespilotnih letelica sa pozivnim znakom „Dragun“.

РУСКИ ИНСЕКТ УНИШТИО УКРАЈИНСКУ ЗВЕР: Руси дежурали, па открили скривеног Новатора - У делићу секунде завршио у старом гвожђу

Foto: AI generated

 - Tokom borbenog dežurstva u Sumskoj oblasti, posada izviđačkog drona „Skat-350M“ otkrila je maskirano borbeno oklopno vozilo „Novator“ ukrajinske proizvodnje - rekao je „Dragun“.

Sagovornik agencije precizirao je da su koordinate cilja sa komandnog mesta prosleđene posadama Oružanih snaga Rusije.

 - Poslali smo nekoliko udarnih FPV dronova. Bez poteškoća smo pronašli oklopno vozilo na navedenoj lokaciji i izveli napad na njega. Cilj je uništen - naveo je vojnik.

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