Politika

PUKLA BRUKA: Blokader 14 godina na fakultetu

В.Н.

02. 10. 2026. u 23:35

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ANA Brnabić je podsetila kandidata "studentske liste" Vladana Kuzmanovića da je fakultet od godine godine studirao osam godina.

ПУКЛА БРУКА: Блокадер 14 година на факултету

Foto: Printsrkin

On je osnovne studije i master završio za, verovali ili ne - 14 godina!

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