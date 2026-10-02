PUKLA BRUKA: Blokader 14 godina na fakultetu
ANA Brnabić je podsetila kandidata "studentske liste" Vladana Kuzmanovića da je fakultet od godine godine studirao osam godina.
On je osnovne studije i master završio za, verovali ili ne - 14 godina!
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