PREDSTAVNICI Zapada izražavaju zabrinutost zbog situacije u mestu Aljoški, a čak ni ne znaju gde se nalazi, rekao je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.

Foto: AP

Mirošnik je ranije učestvovao u Ženevi na 63. sednici Saveta UN za ljudska prava. Kako je naveo za ruske medije, Kijev je pokušavao da forsira tu temu.

Prema njegovom mišljenju, radi se o propagandnoj kampanji Kijeva uz pomoć Zapada.

-Danas je nekolicina zemalja nastavila ne samo da pominje, već i da opširno i isprazno govori ili unedogled razvlači priču o svojoj ’zabrinutosti zbog situacije u mesu Aljoški’... Počinjemo da shvatamo da te zemlje nemaju pojma gde se mesto nalazi ni šta se tamo zapravo dešava, rekao je diplomata.

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov prethodno je izjavio da Oružane snage Rusije čine sve što je u njihovoj moći kako bi rešile pitanje dopremanja hrane i medicinskih zaliha u to mesto u Hersonskoj oblasti, što Kijev trenutno ometa.

On je naglasio da je situacija tamo kritična, budući da Ukrajina preduzima sve kako bi blokirala te pošiljke.

Podsetimo, Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, izjavila je nedavno da Ukrajina sama stvara humanitarnu katastrofu u mestu Aljoški, s namerom da krivicu prebaci na Rusiju.

-U poslednje vreme kijevski režim gura priču o teškoj humanitarnoj katastrofi u mesu Aljoški u Hersonskoj oblasti. Da razmotrimo i ovaj njihov fejk. Pokušavaju da naprave od toga novu Buču, ‘Buču 2.0’ i pokrenu novu medijsku kampanju. Naravno, za sve optužuju našu zemlju, traže od međunarodnih organizacija da se umešaju, osude, kazne. Ali, Kijev prećutkuje najvažnije. Ko je pravi vinovnik te humanitarne katastrofe?, rekla je Zaharova.

Ona je navela da se to mesto nalazi na tri kilometra od položaja ukrajinske vojske , tj. od zone iz koje ukrajinske snage redovno izvode artiljerijske napade, napade minobacačima, dronovima.

sputnikportal.rs

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