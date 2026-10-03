ISKORISTITE DAN, JER NAREDNIH JUTARA STIŽE ONO ŠTO NAJMANJE VOLIMO: Oglasio se RHMZ, evo kakvo nas vreme očekuje

U Srbiji će ujutru biti hladno, ponegde i uz slab prizemni mraz, a tokom dana biće pretežno sunčano i toplo, sa najnižom temperaturom od 0 do sedam stepeni, u Beogradu oko 10, a najvišom dnevnom od 22 do 25 stepeni.

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Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će biti slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. U Beogradu će, nakon hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim do umerenim istočnim i jugoistočnim, dok će se najniža temperatura kretati od pet do 10 stepeni, a najviša dnevna oko 24 stepena.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 10. oktobra, i narednih dana se očekuje izražen dnevni hod temperature. Jutra će biti hladna, ponegde sa prizemnim mrazem, a po kotlinama južne Srbije i sa uslovima za mraz na dva metra visine.

Tokom dana preovlađivaće sunčano i toplo vreme, sa najvišom temperaturom od 22 do 26, a sredinom sledeće sedmice i do 28 stepeni. Samo se u ponedeljak i utorak očekuje prolazno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.

(Tanjug)