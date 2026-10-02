Politika

PUKLA BRUKA: Blokader 14 godina na fakultetu

В.Н.

02. 10. 2026. u 23:40

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KANDIDAT "studentske liste" Vladan Kuzmanović priznao je dostignuća vlasti na čelu sa Aleksandrom Vučićem.

ПУКЛА БРУКА: Блокадер 14 година на факултету

Foto: Printskrin

On je to priznao u kameru.

- Lepo je što se grade objekti - kazao je Kuzmanović.

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