PUKLA BRUKA: Blokader 14 godina na fakultetu
KANDIDAT "studentske liste" Vladan Kuzmanović priznao je dostignuća vlasti na čelu sa Aleksandrom Vučićem.
On je to priznao u kameru.
- Lepo je što se grade objekti - kazao je Kuzmanović.
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