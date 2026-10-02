Srbija

U SLAVU MAJKE SVETITELJA: Na putu za Kraljevo mošti prepodobne Anastasije Srpske pristigle u manastir Žiču

Goran Ćirović

02. 10. 2026. u 17:09

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Uz pravoslavni obred i u prisustvu sveštenstva i vernog naroda, mošti prepodobne Anastasije Srpske, supruge velikog župana Stefana Nemanje, majke Svetog Save, prvog srpskog kralja Stefana Prvovenčanog i kneza Vukana, iz manastira Studenice gde počivaju pristigle su u manastir Žiču nadomak Kraljeva.

У СЛАВУ МАЈКЕ СВЕТИТЕЉА: На путу за Краљево мошти преподобне Анастасије Српске пристигле у манастир Жичу

G.Šljivić

U ovoj srpskoj svetinji, srednjovekovnoj zadužbini Nemanjića, mošti mati Anastasije će večeras prenoćiti i sutra će se, posle Svete arhijerejske liturgije, u popodnevnim satima uputiti prema Hramu Svetog Save u Kraljevu gde će boraviti sve do 6. oktobra, pružajući vernicima iz grada na Ibru i okoline priliku da im se da se poklone i da ih celivaju.

G.Šljivić

 

Kivot sa moštima, kako je najavljeno, biće najpre dočekan u 17 sati ispred crkve Svete Trojice odakle će se uz svečanu litiju sveštenstva, građana, predstavnika lokalne samouprave, vojske i policije, gradskim ulicama uputiti do Hrama Svetog Save.

G.Šljivić

 

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