DMITRIJEV: NATO da prestane da podstiče na rat
NATO mora prestati da podstiče na rat, rekao je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
On je komentarisao objavu poslanika Bundestaga iz AfD-a Geca Freminga na mreži Iks o tome da nemački kancelar Fridrih Merc i generalni sekretar NATO-a Mark Rute žele da budu pozdravljeni zbog toga što je NATO dobio nagradu za mir, iako ih je okupljena masa izviždala.
„Dodela 'Nagrade za mir' NATO-u je prošla loše: nepopularni feudalci Merc i Rute su izviždani od strane naroda. Merc, čiji rejting iznosi 10 odsto, mora da podnese ostavku; NATO mora da prestane da raspiruje rat“, napisao je Dmitrijev na Iksu.
Takođe je dodao da bi ilegalne migrante trebalo deportovati i da bi pristupačan ruski gas trebalo da spase Evropu.
Podsetimo, ranije danas u nemačkom gradu Minsteru održano je više protesta u vreme kada je Severnoatlantskoj alijansi uručena Vestfalska nagrada za mir.
Merc i Rute su izviždani.
(Sputnjik)
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