SAUDIJSKA ARABIJA IZVELA 94 VAZDUŠNA UDARA: Jemenska vojska eliminisala 1.540 Huta u masovnoj ofanzivi
VOJNI portparol Huta Jahja Sarie izjavio je da je Saudijska Arabija izvela 94 vazdušna udara u Jemenu tokom protekla 24 sata.
Napadi su, prema njegovim rečima, izvedeni borbenim avionima i projektilima, a mete su bili civilni objekti u pokrajinama Sana, Sada, Taiz, Hadža, Amran i Al Bajda.
Sarie je naveo da su ovi udari izazvali pogibije i ranjavanja civila, kao i da je ukupan broj saudijskih udara od početka eskalacije dostigao 1.350.
Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je u petak da je presrela i uništila tri balističke rakete koje su Huti lansirali ka gradu Hamis Mušait na jugu Saudijske Arabije, preneo je Reuters.
Vojni izvor iz Sane izjavio je za libanski list Al Akbar da su Huti zapretili gađanjem mostova u Saudijskoj Arabiji u znak odmazde.
Jemenske oružane snage izvele su 474 vazdušna udara i operacije ciljanja protiv položaja, kretanja, pojačanja i vojnih sredstava Huta u protekla 24 sata, navodi se u zvaničnom vojnom saopštenju.
Portparol oružanih snaga pukovnik Madžed Al-Nazili, portparol oružanih snaga, izjavio je da su udari obuhvatili sva ratišta – od južnog Harada, obale i Kitafa, preko Al-Džaufa, Mariba, Al-Bajde, Lahidža, Sane i Sade, sa posebnim fokusom na Taiz.
U ovim operacijama neutralisano 1.540 boraca Huta (koji su ili ubijeni ili ranjeni), većinom na frontovima u Taizu, kao i da je uništeno ili onesposobljeno 216 vojnih vozila i prateće opreme.
Dodaje se da su operacije izvedene uz upotrebu ratnih aviona, dronova, artiljerije, projektila i raketnih lansera, a mete su bile vojne lokacije, kretanja, pojačanja i oprema Huta.
(Arab Tajms Kuvajt/Jerusalim Post)
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