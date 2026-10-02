Ana Ivanović kakvu do sada niste videli, srpkinja "zapalila" društvene mreže

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović blista na društvenim mrežama.

Foto: Berzane Nasser/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Nekadašnja teniserka zablistala je na Instagramu u zelenoj haljini, a njeni pratioci nisu krili oduševljenje kako izgleda iako je završila karijeru.

Ona je ispod klipa napisala "Petak je, vreme je za fit proveru", aludirajući na to da prati modne trendove.

Ana Ivanović je u bogatoj teniskoj karijeri, osvojila 15 VTA titula, uključujući i Rolan Garos 2008. godine, jedini grend slem trofej u karijeri.

Iste godine stigla je i do prvog mesta VTA liste, na kojem je ukupno provela 12 nedelja.

Bila je udata za slavnog nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera od koga se krajem prošle godine razvela.

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