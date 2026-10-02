Ovo će zanimati sve Grobare: Partizan se oglasio o povređenom igraču!
Crno-beli gostuju Bajernu u Minhenu.
Košarkaši Partizana večeras igraju meč 3. kola Evrolige, u SAP Gardenu protiv minhenskog giganta.
Crno-beli u ovaj duel ulaze sa maksimlanim skorom (2-0), posle pobeda nad Olimpijom Milanom i Parizom u Francuskoj.
Međutim, trener Đoan Penjaroja suočen je sa kadrovskim problemom, pošto se van stroja nalazi Lamar Stivens, čije je učešće u okršaju sa Nemcima bilo pod znakom pitanja.
Sada se oglasio KK Partizan i otkrio zdravstveno stanje svog igrača. U saopštenju se navodi da je Stivens doživeo povredu šaku pre tri dana tokom utakmice drugog kola Evrolige protiv Pariza, koju je Partizan dobio rezultatom 92:79.
Dan kasnije, igrač je upućen na ispitivanje radi utvrđivanja stepena povrede.
Nakon detaljnih pregleda i kontrolnih snimaka, ustanovljeno je da preloma nema i da okviran period oporavka posle kog će igrač biti u stanju da se vrati na teren iznosi 7 do 10 dana od trenutka povrede.", stoji u saopštenju crno-belih.
Dakle, Stivens definitivno neće biti u konkurenciji za utakmicu sa Bavarcima, što je ozbiljan peh za klub iz Humske.
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