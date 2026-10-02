ŠAH-MAT ANE BRNABIĆ NA TEMU PADA NADSTREŠNICE: Blokader Vladan Kuzmanović tri puta odobrio projekat rekonstrukcije

ANA BRNABIĆ je podsetila kandidata "studentske liste" da je projekat tri puta prošao republičku revizionu komisiju u kojoj su godinama sedeli upravo oni koji danas optužuju vlast za korupciju.

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- Ako ćemo da se stavljamo u ulogu tužioca i sudije i ako ćemo da pričamo o tome kome su ovde krvave ruke. Pa gospodinu su krvavije nego bilo kome drugom. On je bio u revizionoj komisiji. On je bio član republičke revizione komisije i u njegovo vreme, republička reviziona komisija je tri puta vršila reviziju i odobravala projekat rekonstrukcije železnice u Novom Sadu. I sad je Aleksandar Vučić kriv, a vi niste krivi. Sad su svi građevinski projekti su koruptirani i sve smo mi krivi. Sve to vama nije smetalo da 15 godina sedite u toj republičkoj revizionoj komisiji i uzimate vas honorar. Kad ste toliko moralni, zašto niste izašli iz te komisije ako smo mi krali? - rekla je Brnabić.

Kome su “krvave ruke” ⁉️ Onima koji vlast nazivaju u*icama! Šah-mat Ane Brnabić na temu pada nadstrešnice čiji je projekat rekonstrukcije 3x odobrio član revizione komisije Vladan Kuzmanović, kandidat Studentske liste ‼️‼️‼️ https://t.co/UiURCROE2t — Dunja (@dunjamilojevicc) October 2, 2026