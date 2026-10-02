Kakav meč u Ligi nacija: Francuska vodila, ali Bastoni doneo remi Italiji (VIDEO)
PREKINUTA serije Francuske i Zinedina Zidana na startu Lige nacija.
Na "Sen Deni" je došla Italija, ali pobednika nije bilo - 1:1. "Trikolori" tako prvi put nisu trijumfovali od starta ovog takmičenja i dolaska legende na klupu.
Nakon dve minimalna trijumfa protiv Belgije (1:0) i Turske (1:0), "azuri" su uspeli da ostanu neporaženi.
Nije delovalo da će tako biti nakon što je Majkl Olise u 55. minutu pogodio za vođstvo domaćina i radosta na tribinama.
Ipak, samo 13 minuta kasnije mrežu Majka Manjana je zatresao Andrea Bastoni i ispostavilo se postavio konačan rezultat utakmice.
Do kraja susreta je crveno karton dobio Dajo Upamekano u 85. minutu. Italijani brojčanu prednost nisu uspeli da materijalijuzuju u finišu meča.
U drugoj utakmici A divizije grupe 1 Belgija je savladala Tursku sa 3:0 golovima Kevina De Brujnea koji je dva puta bio strelac i Romelua Lukakua.
Francuska je prva na tabeli sa sedam bodova, "crveni đavoli" imaju šest, Italija je na četiri, dok je na poslednjem mesto Turska koja nema nijedan bod.
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