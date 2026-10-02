Kakav meč u Ligi nacija: Francuska vodila, ali Bastoni doneo remi Italiji (VIDEO)

PREKINUTA serije Francuske i Zinedina Zidana na startu Lige nacija.

FOTO: Tanjug/AP/Teresa Suarez

Na "Sen Deni" je došla Italija, ali pobednika nije bilo - 1:1. "Trikolori" tako prvi put nisu trijumfovali od starta ovog takmičenja i dolaska legende na klupu.

Nakon dve minimalna trijumfa protiv Belgije (1:0) i Turske (1:0), "azuri" su uspeli da ostanu neporaženi.

Nije delovalo da će tako biti nakon što je Majkl Olise u 55. minutu pogodio za vođstvo domaćina i radosta na tribinama.

🚨 Michael Olise what a fantastic goal.



🇫🇷 France 1-0 Italy 🇮🇹pic.twitter.com/TuoS7RgR5Q — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 2, 2026

Ipak, samo 13 minuta kasnije mrežu Majka Manjana je zatresao Andrea Bastoni i ispostavilo se postavio konačan rezultat utakmice.

🚨 Alessandro Bastoni didnt give up!



🇫🇷 France 1-1 Italy 🇮🇹pic.twitter.com/EGB7HKg9rf — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 2, 2026

Do kraja susreta je crveno karton dobio Dajo Upamekano u 85. minutu. Italijani brojčanu prednost nisu uspeli da materijalijuzuju u finišu meča.

U drugoj utakmici A divizije grupe 1 Belgija je savladala Tursku sa 3:0 golovima Kevina De Brujnea koji je dva puta bio strelac i Romelua Lukakua.

Francuska je prva na tabeli sa sedam bodova, "crveni đavoli" imaju šest, Italija je na četiri, dok je na poslednjem mesto Turska koja nema nijedan bod.

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