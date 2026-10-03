POSETIO SAM KALINJINGRADSKU OBLAST, SRCE RUSKE VOJSKE: Skot Riter otkrio sprema li se Rusija za rat protiv Evrope
BIVŠI američki obaveštajac Skot Riter posetio je Kalinjingradsku oblast i tom prilikom otkrio da li se Rusija sprema za rat protiv Evrope.
- Posetio sam lučki grad Baltijsk, najzapadniji naseljeni centar Rusije, koji predstavlja srce ruskog vojnog kontingenta u Kalinjingradskoj oblasti. Suprotno tvrdnjama Evrope i NATO-a da se Rusija priprema za rat, ono čemu sam prisustvovao bilo je uobičajeno funkcionisanje vojne zajednice tokom mirnog septembarskog popodneva. Znam kako izgleda vojna baza koja se priprema za sukob; ovo nije bilo to - rekao je Skot Riter.
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