Emeri podigao prašinu posle presude Sitiju: Mnogi klubovi su veštački uvećavali budžete

Govoreći za španske medije Unaj Emeri podigao je veliku prašinu.

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Španski stručnjak navogestio je da su i drugi klubovi u Premijer ligi veštački napumpavali svoje budžete. Ova njegova tvrdnja objavljena je tek nekoliko dana nakon što je Mančester siti proglašen krivim zbog navodnog kršenja fer-pleja.

U jednom od najznačajnijih slučajeva u istoriji engleskog fudbala, nezavisna komisija je utvrdila odgovornost Mančester sitija po svim tačkama koje su bile predmet postupka, a koje su se odnosile na navodna kršenja finansijskih pravila Premijer lige.

Prema navodima u postupku, klub je u periodu od sezona 2009/10. do 2017/18. bio optužen za korišćenje spornih aranžmana i ugovora kojima su, kako se tvrdilo, prihodi mogli biti prikazani većim, a troškovi manjim nego što su zaista bili. Dodatne tačke odnosile su se na navodnu nesaradnju sa istragom.

Mančester siti je u petak saopštio da je uložio žalbu na odluku komisije. O eventualnim sankcijama još nije konačno odlučeno, a među mogućim merama koje se pominju jesu oduzimanje bodova i druge disciplinske kazne, u zavisnosti od daljeg postupka.

Reč je o slučaju koji bi mogao da ima značajne posledice po engleski fudbal, kao i po reputaciju trenera i igrača koji su bili povezani sa klubom tokom perioda obuhvaćenog postupkom.

Ipak, trener Aston Vile Unai Emeri izrazio je sumnju da Mančester siti možda nije jedini klub čije su finansije bile predmet sličnih praksi.

Govoreći za „Diario de Sevilla“ o odluci u slučaju Mančester sitija, Emeri je rekao:

- To je nešto što se već znalo. Svi imamo određena ograničenja, moramo da prodajemo igrače kako bismo ispoštovali finansijski fer-plej i moramo da pronađemo način kako da sastavimo ugovore sa novim igračima. Fer-plej treba da obezbedi finansijsku ravnotežu, tako da se troši ono što se zaradi i da ne dolazi do inflacije.

Da, mnogi drugi klubovi su uvećavali svoje budžete, a sada to izlazi na videlo i, prirodno, dolazi do pada. O tome će morati da odluče sudovi i nadležni organi. Meni je žao zbog toga kako je taj tim igrao. Sa Pepom Gvardiolom bilo je perioda kada su bili praktično nepobedivi.

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