RIM ZA NASILNIKE UVODI HEMIJSKU KASTRACIJU? Vlada Italije razmatra uvođenje procedura protiv seksualnih prestupnika – formirana radna grupa
ITALIJANSKA vlada razmatra uvođenje hemijske kastracije, formiranjem tehničke komisije za razradu procedure, a ovu meru snažno zastupa partija Liga i već je zabeležila važne korake i na institucionalnom nivou. Procedura se definiše kao „farmakološki tretman androgene blokade“.
Poslanički dom je, inače, u više navrata usvajao amandmane povezane sa Dekretom o bezbednosti. Ovim aktima vladujuća većina je formalno obavezala izvršnu vlast da prouči primenu ovih procedura. U Ministarstvu pravde je formirana radna grupa za diskusiju o ispitivanju izvođivosti i kriterijumima za osuđenike koji su počinili krivična dela seksualnog nasilja, ili pedofilije.
U poslednjim zvaničnim formulacijama, a radi prevazilaženja sumnji u ustavnu i međunarodnu zakonitost, predviđena mera nalaže da medicinski proces bude „uslovljen dobrovoljnim pristankom osuđenika“. Ustavne sumnje su izražene u članu 32, koji štiti zdravlje, i stoga je glavna ideja da se takav tretman sprovodi uz pristanak osuđenika, a u zamenu za smanjenje kazne ili zatvorske povlastice.
Dok Liga insistira na ubrzanju procedure i usvajanju zakona, koalicioni partner Forca Italija je opreznija, a opozicija poput Demokratske stranke oštro osporava ovu meru, nazivajući je protivustavnom i neefikasnom.
U Italiji od 6.000 slučajeva registrovanog seksualnog nasilja za godinu dana, broj počinioca stranog porekla iznosi 2.300 do 2.500, i to su samo lica koji su prijavljena, bila pod istragom ili osuđena. Nacionalni statistički zavod iznosi da je broj počinioca šestostruko veći, jer se često ne prijavljuju.
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