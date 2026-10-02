VUČIĆ NAJAVIO SPECIJALNOG GOSTA: Dolazi veliki prijatelj Srbije, Robert Fico

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" , Aleksandar Vučić, obraćajući se narodu preko društvenih mreža najavio je specijalnog gosta na mitingu u Areni.

Foto: printskrin Fejsbuk/vucicaleksandar

„Sutra ću dočekati važnog gosta. Rekao sam da ću otkriti njegovo ime – reč je o velikom prijatelju Srbije“, rekao je Vučić.

Otkrio je da će njegov gost u Areni biti predsednik Vlade Slovačke Robert Fico.

„Moj gost sutra u Areni, nešto pre 18 sati, biće predsednik Vlade Slovačke Robert Fico“, rekao je Vučić.

Dodao je da je ponosan što je Fico prihvatio poziv da dođe na skup.

„Ja nisam ni predsednik, nisam ni predsednik Vlade, nisam ništa, običan građanin. Robertu nije bilo teško i doći će da pozdravi građane koji budu u Areni i građane Srbije“, rekao je.

Vučić je Fica opisao kao čoveka koji je, kako tvrdi, dosledno podržavao Srbiju u međunarodnim pitanjima, koji je na svakom mestu štitio Srbiju.

„Uvek je uz nas, uvek poštuje Kosovo i Metohiju kao deo Srbije i teritorijalni integritet naše zemlje“, rekao je Vučić.