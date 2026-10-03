Situacija nije nimalo naivna: Janik Siner završio u bolnici

Najbolji teniser planete posetio je Francusku.

Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, pool

Njegov boravak u Lionu podstakao je još glasnije priče o njegovom stanju sa kolenom.

Italijan je već duže vremena na poštedi, a viđen je u blizini ortopetskog centra "Santi", koji se bavi povredama kolena.

Mediji na Čizmi otvorili su novu temu i pitaju se da li bi problem sa kolenom mogao da dovede do onoga šta Siner želi da izbegne - operacije kolena.

Govori se da je Siner bio na pregledu kod jednog od najpriznatijih sportskih hirurga na svetu - Bertranom Soneri-Koteom, koji radi upravo u "Santiju":

Siner već duže pokušava da se oporavi bez operacije, radi na jačanju i stabilizaciji kolena, kako bi imao funkcionalnost u pokretu, ali uprkos povećanju opterećenja još se ne nazire kada bi mogao da se vrati na teren.

Otkazao je Peking, pod upitnikom je i za masters u Šangaju.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu