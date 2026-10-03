Situacija nije nimalo naivna: Janik Siner završio u bolnici
Najbolji teniser planete posetio je Francusku.
Njegov boravak u Lionu podstakao je još glasnije priče o njegovom stanju sa kolenom.
Italijan je već duže vremena na poštedi, a viđen je u blizini ortopetskog centra "Santi", koji se bavi povredama kolena.
Mediji na Čizmi otvorili su novu temu i pitaju se da li bi problem sa kolenom mogao da dovede do onoga šta Siner želi da izbegne - operacije kolena.
Govori se da je Siner bio na pregledu kod jednog od najpriznatijih sportskih hirurga na svetu - Bertranom Soneri-Koteom, koji radi upravo u "Santiju":
Siner već duže pokušava da se oporavi bez operacije, radi na jačanju i stabilizaciji kolena, kako bi imao funkcionalnost u pokretu, ali uprkos povećanju opterećenja još se ne nazire kada bi mogao da se vrati na teren.
Otkazao je Peking, pod upitnikom je i za masters u Šangaju.
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