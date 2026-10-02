RADETA UPOZORAVA NA BLOKADERE: Ne bismo imali državu
KAD bi oni pobedili, ti blokaderi, narod bi ostao bez države, bez institucija, kaže potpredsednik SRS Vjerica Radeta.
"Neko ti se ne sviđa, a čini ti se da si jači, izlupetaš ga na ulici, nikom ništa, proglasiš ga da nije tvoja politička opcija, izlemaš ga kako hoćeš. Otkazi… Ma, mi ne bismo imali državu. Sledeći neki izbori bi bili u nekoj maloj Srbijici koja bi bila bez Raške oblasti, bez Vojvodine, bez Kosova i Metohije, bez dela istočne Srbije", kazala je Radeta za TV Kopernikus.
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