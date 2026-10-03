NEMAČKI kancelar Fridrih Merc, sa samo deset odsto podrške u Nemačkoj, uništava zemlju, a 90 odsto Nemaca to razume, izjavio je specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev.

Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia + AP Photo/Markus Schreiber

- 90 odsto Nemaca razume da Merc, sa samo 10 odsto podrške, uništava Nemačku militarizmom, migracijama, energetskim neuspesima i odbijanjem da promeni svoj katastrofalni kurs. Uskoro će podneti ostavku, a vi bi trebalo da transformišete Minhensku bezbednosnu konferenciju iz feuda NATO-a u istinsku platformu za mir -napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, odgovarajući na komentar Volfganga Išingera, predsedavajućeg Minhenske bezbednosne konferencije.

Dear Wolfgang,



90% of Germans understand that Merz, with 10% approval, is destroying Germany through warmongering, migration, energy blunders, refusal to change his failing course. He will resign soon, and you should turn the MSC from a NATO fiefdom into a real peace platform.🕊️ https://t.co/OTQMiQ9PbC — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 3, 2026

Išinger je prethodno rekao da ne smatra da ima ičeg spornog u Mercovoj ranijoj izjavi da "želi stabilne i predvidive odnose sa Rusijom, da Rusija okonča svoj agresorski rat protiv Ukrajine i da se vrati evropskom mirovnom poretku".

(Tanjug)

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