MILOGORCI SE RADUJU: Postaćemo deo Hrvatske (FOTO)

SREĆI milogoraca kraja nema- biće deo Hrvatske, a bogami progovoriće i hrvatski.

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Ovo nije šala, ovo je tekst sa hrvatskog indeksa, gde se kaže da bi pri ulasku u EU, Crna Gora mogla privremeno koristiti hrvatski jezik.

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I kako da se ne raduju. Kad politička Podgorica šuruje sa ustašama, samo da se ne kaže da ima išta sa Srbijom.

Što reče Milan Knežević - Još da uvedu i pozdrav "Za dom spremni", ako već i nisu...