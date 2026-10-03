MILOGORCI SE RADUJU: Postaćemo deo Hrvatske (FOTO)
SREĆI milogoraca kraja nema- biće deo Hrvatske, a bogami progovoriće i hrvatski.
Ovo nije šala, ovo je tekst sa hrvatskog indeksa, gde se kaže da bi pri ulasku u EU, Crna Gora mogla privremeno koristiti hrvatski jezik.
I kako da se ne raduju. Kad politička Podgorica šuruje sa ustašama, samo da se ne kaže da ima išta sa Srbijom.
Što reče Milan Knežević - Još da uvedu i pozdrav "Za dom spremni", ako već i nisu...
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