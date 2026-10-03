RUMUNIJA DOŽIVELA PAKAO: Poljska ih ponizila sa 6:0, Jugoslavija ih je poslednja ovako obrukala

Neće u Rumuniji po dobrom pamtiti ovu Ligu nacija.

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Rumunija je nakon dva poraza na startu u Poljsku stigla da se "vadi" i pronađe prvu pobedu, a kući idu prepune mreže.

Poljaci su slavili ubedljivo, 6:0. Tako je legendarni Georgi Hadži nastavio niz poraza u zvaničnim mečevima.

Nekadašnji fudbaler Barselone i Real Madrida postao je prvi u istoriji Rumunije koji je tako loše počeo mandat. Dok su rumunski fudbaleri pognutih glava otišli da pozdrave navijače, on je otrčao u svlačionicu nakon što je pre toga nepomično sedeo na klupi šokiran ishodom.

Navijači nisu oklevali, izviždali su svoje pulene, uputili uvrede FS Rumunije. Nakon čega su brzo igrači krenuli put svlačionice.

Rumunija nije primila šest golova na utakmici još od davne 1977. godine, tada ih je pobedila Jugoslavija 4:6. Reprezentacija Rumunije je poslednji put izgubila sa šest razlike još ranije, kada je Švajcarska slavila 7:1.

Legendarni Adrijan Mutu bio je oštar nakon ove bruke

- Smatram da je penal dosuđen olako. Da je reč o reprezentaciji sa većim ugledom ne bi bio dosuđen. Teško je analizirati ovu utakmicu. Ovo je vrlo važan trenutak za reprezentaciju. Moramo biti uz njih i doneti ispravan sud. No, dok smo uz njih, mogu samo da zamislim šta im je na duši, šta proživljavaju, šta proživljava Hadži. Ostaje nam veče u kome smo doživeli veliko poniženje. Video sam apatičnu i dezorijentisanu selekciju, igrače koji su šetali terenom. Nisam video strah od poraza. Situacija je ozbiljna, ugled Rumunije je u pitanju. Kada obučeš dres reprezentacije moraš da igrač na najvišem nivou, a ne ovako. Ovi nam rezulati ne pomažu. Šta bih mogao da zamerim Hadžiju? Nakon crvenog kartona prešao je na formaciju 4-3-2 kako bi došao bar do boda. Andrei Ratiju je bio bez prave inspiracije, možda mu je ovo bila najslabija utakmica u reprezentaciji, pored 6:0 teško je bilo šta reći - rekao je Mutu, a preneo portal GSP. .

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