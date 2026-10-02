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BURNE REAKCIJE, PROBLEMI U SAOBRAĆAJU I SA INTERNETOM Astro savet za petak, 2. oktobar: Ova 4 znaka su na udaru T-krsta

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

02. 10. 2026. u 07:00

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MERKUR, planeta komunikacija, u Škorpiji, danas pravi izazovne aspekte sa Marsom u Lavu, Plutonom u Vodoliji i Hironom na kraju Ovna (praktično na početku Bika).

БУРНЕ РЕАКЦИЈЕ, ПРОБЛЕМИ У САОБРАЋАЈУ И СА ИНТЕРНЕТОМ Астро савет за петак, 2. октобар: Ова 4 знака су на удару Т-крста

Foto: freepik.com/Dragana_Gordic

Mars i Pluton upravljaju Škorpijom što dodatno pojačava delovanje ovih aspekata.

Ova planetarna konfiguracija zove se fiksni T-krst ili T-kvadrat i donosi probleme u komunikacijama, dogovorima, saobraćaju, internetu, sa "papirologijom", ugovorima.

Takođe može da izazove nagle, burne reakcije, koje mogu biti uzrok svađa i rasprava.

Merkur simbolizuje decu i mlade, pa upozorava i na probleme sa njima. 

Na udaru ovih aspekata su Škorpije, Bikovi,  Vodolije i Lavovi.

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