JURILI I TUKLI POLICAJKU: Čuvari reda na meti učesnika pobune

JAVNOST je zapanjena određenim snimcima napada na čuvare reda koji kruže tokom protesta francuskih srednjoškolaca.

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Visokorangirani policajac u civilu u Belforu je pretučen nasred ulice. Javnost su naročito šokirali snimci iz Pariza gde je grupa mladih trotoarom jurila usamljenu i uplašenu policajku u uniformi.

- Ubijte je, ubijte je! – vikali su dok su trčali za njom.

Sustigli su je i sapleli, a onda počeli da je udaraju nogama. U 12. pariskom arondismanu, grupa mladih trčala je za automobilom opštinske policije i šutirala ga u pokretu.

U Marselju, napadnuta je i povređena žena koja je pokušala da spreči uništavanje imovine tokom incidenata na marginama protesta srednjoškolaca. Muškarac obučen u crno upotrebio je sprej i upaljač kako bi napravio improvizovani bacač plamena koji je usmerio ka njenom licu.