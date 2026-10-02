Zvezda i Partizan su ga godinama želeli, sad je završio karijeru! (VIDEO)
Više puta nalazio se na radaru večitih rivala.
Kanađanin sa slovenačkim pasošem, Kevin Pangos, objavio je kraj igračke karijere u 33. godini.
Svojevremeno član najbolje petorke Evrolige, koga su nekad želeli večiti rivali, Crvena zvezda i Partizan, rešio je da se povuče sa parketa, što je potvrdio emotivnom porukom na društvenim mrežama.
On se tom prilikom zahvalio svima koji su ga podržavali u prethodnim godinama. Košarkom je počeo da se bavi 2015. u Gran Kanariji, da bi četiri naredne godine proveo na univerzitetu Gonzaga.
Odigrao je samo jednu sezonu u ACB ligi, da bi potom napravio transfer u litvanski Žalgiris. Tao je izgradio Kevin Pangos ime i napravio veliki iskorak, izrastavši u jednog od najboljih plejmejkera Evrolige.
Igrao je sa klubom iz Viljnusa i Fajnal-for Evrolige, gde je Žalgiris odveo posle gotovo dve decenije. U tom periodu je Pangos imao učinak od 12,7 poena, 2,7 skokova i 5,9 dodavanja po meču, uz indeks 14,2 za 27,5 minuta na pareketu.
Takve partije donele su mu mesto u drugoj najboljoj petorci Evrolige, da bi onda završio u Barseloni, Zenitu iz Sankt Peterburga, Klivlend Kavalirsima u NBA ligi, Armaniju, Valensiji, Napoliju i turskom Eroksporu.
Najbolju individualnu sezonu u Evroligi imao je 2021. godine u dresu Zenita. Prosečno je beležio 13,5 poena i 6,6 asistencija, što mu je donelo izbor u najbolju petorku takmičenja.
Partizan je Pangosa hteo u periodu dok je na klupi sedeo Željko Obradović, ali do tog transfera tada nije došlo.
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