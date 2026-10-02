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POSEBNO VEČE NARODNE MUZIKE U NOVOM SADU: Nada Topčagić specijalna gošća na koncertu Milančeta Radosavljevića (FOTO)

Dušan Cakić

02. 10. 2026. u 21:55

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KONCERT Milančeta Radosavljevića u prepunom novosadskom "Spensu", u okviru turneje "Od Valjeva do Loznice", uveličala je i druga specijalna gošća Nada Topčagić.

ПОСЕБНО ВЕЧЕ НАРОДНЕ МУЗИКЕ У НОВОМ САДУ: Нада Топчагић специјална гошћа на концерту Миланчета Радосављевића (ФОТО)

FOTO: Novosti

Dugogodišnji kolege zajedno su zapevali pred publikom, priredivši veče ispunjeno narodnom muzikom, emocijama i pesmama koje generacije slušaju i vole.

Foto: FOTO: Novosti

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Novi Sad još jednom je potvrdio koliko Milančeva muzika traje kroz decenije, a turneja se nastavlja 15. oktobra u hali „Čair“ u Nišu.

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