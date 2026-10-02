AKO JE PUBLIKA OSETILA DA JE PONOVO MEĐU NAMA, USPELI SMO: Borko Radivojević predvodio orkestar na koncertu u čast Tome Zdravkovića (FOTO)
NAŠ najpoznatiji harmonikaš i njegov orkestar pratili su izvođače tokom čitavog koncerta posvećenog Tomi Zdravkoviću, a Borko je otkrio zbog čega ovaj nastup smatra jednim od najvažnijih u svojoj karijeri
Koncert sećanja na Tomu Zdravkovića, održan 30. septembra u beogradskom Sava centru, na dan kada je obeleženo 35 godina od smrti legendarnog pevača, okupio je neka od najvećih imena domaće muzičke scene. Ipak, posebno važna uloga tokom ove emotivne večeri pripala je Borku Radivojeviću i njegovom orkestru, koji su pratili izvođače tokom čitavog programa.
Na koncertu simboličnog naziva „Pesme moje, vi za mene živite“ smenjivali su se poznati pevači, dok je Borkov orkestar povezivao njihove nastupe u jedinstvenu muzičku priču. Među najavljenim izvođačima bili su Ana Bekuta, Slavko Banjac, Bane Mojićević, Peđa Medenica, Darko Lazić, Sloba Radanović i Saša Lazarević Kudra, a koncert je organizovan na inicijativu porodice Zdravković
- Kada su me pozvali i rekli da će moj orkestar pratiti sve izvođače tokom koncerta posvećenog Tomi Zdravkoviću, osetio sam ogromnu čast, ali i odgovornost. Tomine pesme nisu samo note koje naučite i odsvirate. Svaka od njih ima svoju priču, tugu, tišinu i trenutak u kojem harmonika mora da progovori umesto reči. Znali smo da publika poznaje svaki ton i da nema prostora za rutinu. Morali smo da sviramo iskreno, kao da je Toma te večeri sa nama na sceni“, kaže Borko.
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