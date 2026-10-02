ŽESTOKO NA FRANCUSKIM ULICAMA: Gori od Strazbura do Tuluza

ĐAČKE pobune u Francuskoj se nastavljaju.

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Žestoko je od ranog jutra bilo u Strazburu. Do sukoba u ovom gradu došlo je ispred studentskog kampusa. Scene su bile dostojne urbane gerile. Kroz gusti dim probijale su se grupe najradikalnih učesnika i lomile sve što im je dolazilo pod ruku.

I u Pantenu, u istočnom pariskom predgrađu, opremljeni parolama protiv vlasti i policije, naoružani kamenicama, đaci, među koje su se uvukli i maskirani mladići obučeni u crno, palili su kontejnere, bacali flaše, prevrtali ograde, rušili saobraćajne znake, pravili barikade, uništavali mobilijar.

Policija opremljena zaštitnom odećom za razbijanje demonstracija, uzvraćala je dimnim bombama, raščišćavala ulice, a onda se uskoro sve pojavljivalo na drugom mestu. Ulaz u licej "Rože Verlom" u pariskom 15. arondismanu je zapaljen. U Turu je na marginama protesta opljačkano nekoliko butika, dok se dvadesetak maskiranih napadača ustremilo na prodavnicu mobilnih telefona.

U Manosku, mestu na jugu Francuske s dvadesetak hiljada stanovnika, više stotina pobunjenih đaka, prema rečima gradonačelnika, napalo je gradsku većnicu. Napeto je bilo u Brestu, Tulonu, Tuluzu. U regionu Oksitanije od učesnika protesta oduzeti su palica za bejzbol, oprema za vatromet, čak i proizvodi potrebni za pravljenje "molotvljevog koktela".