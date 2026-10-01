NOVA RUSKA TEHNOLOGIJA ZA LOV NA DRONOVE: Laser pokazao šta može, sada mu povećavaju domet i snagu
RUSKO lasersko oružje pokazalo je visoku efikasnost, a naučnici aktivno učestvuju u njegovom unapređenju, izjavio je Genadij Krasnikov, predsednik Ruske akademije nauka, u intervjuu za Sputnjik.
Prema njegovim rečima, u toku je opsežan rad na povećanju snage i dometa snopa, kao i na smanjenju vremena praćenja cilja laserom.
- Druga oblast je oružje za specijalne namene, gde se projektil raspada na male, visokoenergetske fragmente, a njihov oblak uništava neprijateljske dronove - primetio je Krasnikov.
Pored „pancira“, unapređuju se i klasični i drugi ruski sistemi, dodao je šef RAN-a.
- Naši vodeći naučnici i vodeći instituti aktivno učestvuju u svakoj oblasti - naglasio je on.
Borbeni laser protiv dronova prethodno je testiran u Lenjingradskoj oblasti. Ruska Nacionalna garda izvestila je da su, tokom testiranja, pripadnici Vojnih snaga za radijacionu, hemijsku i biološku zaštitu, zajedno sa predstavnicima vojno-industrijskog kompleksa, koristili mobilni laserski sistem montiran na terensko vozilo za borbu protiv dronova u uslovima sličnim borbenim.
Ovom prilikom testirane su karakteristike performansi lasera i borbene sposobnosti za uništavanje različitih modela bespilotnih letelica tokom manevrisanja na različitim udaljenostima, brzinama i visinama.
(Sputnjik)
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