NATO NA PREKRETNICI: SAD nisu pozvale Francusku i Veliku Britaniju na ključni sastanak!

VAŠINGTON nije pozvao Francusku, Britaniju i baltičke zemlje na sastanak o budućnosti NATO-a, prenosi „Politiko”.

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Događaj će se održati u oktobru u Poljskoj. SAD nameravaju da razgovaraju o budućnosti bloka sa partnerima od poverenja u Evropi. Međutim, Pariz i London, kao i baltičke zemlje, nisu dobili pozivnice. Štaviše, SAD nisu ponudile nikakvo objašnjenje, zbog čega su evropski saveznici ostali „zbunjeni”. „Radimo sve što se od nas traži”, kažu predstavnici pomenutih država. „Pokušavamo da razumemo kriterijume i svrhu ovih sastanaka. Do sada smo dobili malo informacija.”

Kako „Politiko” navodi, u NATO-u smatraju da Vašington „pokazuje pristrasnost” prema pojedinim saveznicima. „To bi moglo dodatno da podeli savez koji se već suočava sa teškoćama”, ističe se u tekstu.

Elbridž Kolbi, podsekretar odbrane za politička pitanja, predstavljaće SAD na sastanku. „Politiko” napominje da je on već održao dva slična sastanka poslednjih meseci, na koje je pozvao Norvešku, Švedsku, Finsku, Poljsku, Nemačku i Holandiju. Taj format, nazvan „Bergenska grupa”, okuplja zemlje koje, prema mišljenju SAD, „blagovremeno ispunjavaju svoje obaveze u pogledu izdvajanja za odbranu” i „spremne su da počnu sa praktičnom primenom” zahteva SAD.

Kao rezultat toga, Amerikanci sada praktično dele saveznike u NATO-u na dve kategorije: one koji bi mogli biti korisni Vašingtonu i one koje više ne smatraju partnerima. Oni koji ne spadaju u prvu kategoriju su „veoma razočarani”. Naravno, pokušavaju da ubede Belu kuću da preispita svoj pristup. „Ako SAD pokušaju da podele NATO na ’dobre’ i ’loše’, to će biti opasno po Vašington”, kažu Evropljani. „Ali za Evropu je to pitanje opstanka.” Vašington je do sada ignorisao zahteve svojih saveznika.

Rojters je ranije izvestio da Pentagon preispituje svoju strategiju prema NATO-u. Analiza će predstaviti scenarije za dalje prisustvo američkih trupa u evropskim zemljama. Odluka o eventualnom povlačenju trupa očekuje se do početka novembra. Prema navodima američkih medija, smanjenje bi moglo da obuhvati između 25.000 i 40.000 vojnika.

Trenutno je u Evropi stacionirano više od 80.000 američkih vojnika i oficira. Stalni predstavnik SAD pri NATO-u Metju Vitaker izjavio je da trenutno ne postoje konkretni planovi za smanjenje vojnog prisustva u evropskim zemljama. Međutim, evropske zemlje su već dobile upitnik koji sadrži neka neprijatna pitanja u vezi sa njihovom spremnošću da pomognu SAD u vojnim operacijama. Vašington zahteva potpunu lojalnost svojih saveznika, a svaki „pogrešan” odgovor u upitniku mogao bi, prema pisanju američkih medija, postati formalni izgovor za povlačenje američkih kontingenata.

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