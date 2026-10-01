NETANJAHU TVRDI: Sprečen je još jedan 11. septembar
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da su postupci povređenog indijskog pilota i izraelskog putnika sprečili katastrofu sličnu onoj od 11. septembra u avionu kompanije „Flaj Dubai” (FlyDubai) koji je leteo ka Izraelu.
Indijski pilot Smit Mačar, koji je izboden nožem tokom leta ka Izraelu, uspeo je da otvori vrata pilotske kabine, nakon čega je izraelski putnik Janiv Hajun sklonio pilota iz Omana sa komandnih ručica. Zbog incidenta je avion naglo počeo da ponire, ali je katastrofa izbegnuta, prenosi portal „Aksios” (Axios).
Prema rečima Benjamina Netanjahua, napadač iz Omana pokušavao je da preuzme kontrolu nad instrumentima kada je Hajun, inače vodoinstalater, upao u pilotsku kabinu. Izraelac je povukao komandnu palicu unazad, dok su ostali putnici i članovi posade savladali napadača. Rezervni piloti su preuzeli upravljanje letelicom i stabilizovali avion.
Izraelski premijer je napomenuo da istražitelji još nisu pronašli dokaze o umešanosti Irana u ovaj incident. Osumnjičeni se trenutno nalazi u Saudijskoj Arabiji, gde je podvrgnut ispitivanju. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata dozvolile su Izraelu da učestvuje u istrazi.
Predsednik SAD Donald Tramp nazvao je indijskog pilota herojem i pohvalio postupke izraelskog putnika.
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