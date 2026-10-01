RAKETNO-artiljerijski udar izveden je u krasnolimanskom pravcu.

MOD Rusije

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je uništena grupa pripadnika Oružanih snaga Ukrajine u zoni specijalne vojne operacije. Dejstvo je izvela posada višecevnog raketnog sistema „Tornado-G”.

Napad je izveden u pravcu Krasnolimanska, gde je vazdušno izviđanje otkrilo kretanje neprijateljskih snaga ka jednom od njihovih uporišta.

Neprijateljske snage uništila je posada sistema „Tornado-G” iz sastava 99. gardijskog samohodnog artiljerijskog puka 3. motorizovane streljačke divizije 20. gardijske kombinovane armije grupe snaga „Zapad”. Cilj je pogođen plotunom raketa kalibra 122 mm.

Ranije je objavljeno da je ukrajinski raketni sistem „Grad” u blizini Dobropolja uništen ruskom granatom kalibra 152 mm. To je bio rezultat dejstva posade vučnog topa „Giacint”.

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