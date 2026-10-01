TRAMP POVUKAO NEOČEKIVAN POTEZ: Ilon Mask dobio novi zadatak u Pentagonu! - evo na čemu će raditi
AMERIČKI milijarder Ilon Mask preuzeće novu ulogu u administraciji predsednika SAD Donalda Trampa, ovoga puta kao jedan od čelnika Pentagonovog projekta "Meridijan", čiji je cilj da utvrdi koje će oružje i tehnologije američkoj vojsci biti potrebni za buduće ratove, saopštio je američki ministar odbrane Pit Hegset.
Hegset je rekao da će Mask, zajedno sa milijarderom iz sektora vojne tehnologije Palmerom Lakijem i bivšim predsedavajućim Predstavničkog doma Kongresa Njutom Gingričem, predvoditi projekat koji treba da analizira buduće oblasti ratovanja i sposobnosti koje će američkoj vojsci biti potrebne.
Projektom će, navodi Foks Njuz, rukovoditi Emil Majkl, direktor za tehnologiju Ministarstva odbrane.
- Najbolji analitičari budućih sukoba ne nalaze se samo u Pentagonu. Postoje očigledne pristrasnosti i rizici kada od sebe tražimo da istovremeno postavljamo pitanja i dajemo odgovore na njih - rekao je Hegset tokom godišnjeg obraćanja "Stanje snaga" u bazi Korpusa marinaca u Kvantiku.
On je rekao da projekat počinje odmah i da će se sastati sa Maskom, Lakijem i Gingričem na bezbednoj lokaciji u blizini mesta na kojem je održao govor.
Projekat "Meridijan" imaće 120 dana da "nemilosrdno mapira razvoj ratova, oblasti i tehnologija", nakon čega će biti predstavljeni javni rezultati i poverljivi dodatak izveštaju. Hegset je opisao mandat projekta kao veoma širok, "od podzemlja Zemlje do prostora iza Meseca".
Umesto izrade novih vojnih strategija ili politika, grupa će nastojati da utvrdi "oblasti koje moramo da osvojimo i sposobnosti kojima moramo da ovladamo", kao i da se usredsredi na "otkrivanje, razvoj i uvođenje" oružja i sistema koji bi mogli biti potrebni budućim generacijama američkih vojnika.
Mask i Laki u projekat ulaze sa iskustvom u razvoju tehnologija za američku vojsku. Maskova kompanija SpejsEks jedan je od velikih izvođača radova za Pentagon, dok je Laki osnivač kompanije Anduril Industris, koja razvija autonomno oružje i druge napredne vojne sisteme.
(Tanjug)
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