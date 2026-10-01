"DRAGI PRIJATELJU" Putin čestitao Siju veliki jubilej i poslao jasnu poruku o budućnosti dve zemlje

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin čestitao je kineskom predsedniku Si Đinpingu 77. godišnjicu osnivanja Narodne Republike Kine, ističući uspehe zemlje i visok nivo rusko-kineskih odnosa.

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- Poštovani gospodine Si Đinping, dragi prijatelju, primite najtoplije čestitke povodom 77. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine - navodi se u telegramu koji je objavio Kremlj, prenose RIA Novosti.

Putin je ocenio da Kina pod rukovodstvom Si Đinpinga postiže impresivne uspehe u društveno-ekonomskoj i naučno-tehnološkoj sferi i daje značajan konstruktivan doprinos rešavanju najvažnijih pitanja regionalne i globalne agende.

Ruski lider je istakao da su odnosi Moskve i Pekinga na do sada nezabeleženo visokom nivou i da dve zemlje sistematski realizuju velike zajedničke projekte u različitim oblastima.

- Rusija i Kina koordiniraju delovanje u međunarodnim pitanjima u interesu izgradnje pravednijeg, multipolarnog svetskog poretka - istakao je Putin.

(RT Balkan)