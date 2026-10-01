"DRAGI PRIJATELJU" Putin čestitao Siju veliki jubilej i poslao jasnu poruku o budućnosti dve zemlje
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin čestitao je kineskom predsedniku Si Đinpingu 77. godišnjicu osnivanja Narodne Republike Kine, ističući uspehe zemlje i visok nivo rusko-kineskih odnosa.
- Poštovani gospodine Si Đinping, dragi prijatelju, primite najtoplije čestitke povodom 77. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine - navodi se u telegramu koji je objavio Kremlj, prenose RIA Novosti.
Putin je ocenio da Kina pod rukovodstvom Si Đinpinga postiže impresivne uspehe u društveno-ekonomskoj i naučno-tehnološkoj sferi i daje značajan konstruktivan doprinos rešavanju najvažnijih pitanja regionalne i globalne agende.
Ruski lider je istakao da su odnosi Moskve i Pekinga na do sada nezabeleženo visokom nivou i da dve zemlje sistematski realizuju velike zajedničke projekte u različitim oblastima.
- Rusija i Kina koordiniraju delovanje u međunarodnim pitanjima u interesu izgradnje pravednijeg, multipolarnog svetskog poretka - istakao je Putin.
(RT Balkan)
Preporučujemo
JEDAN SAMIT, TRI VELIKA IMENA! Peskov zagolicao maštu: Otvoriće se velika mogućnost
27. 09. 2026. u 13:56
MOSKVA I PEKING PRAVE ENERGETSKI BLOK: U izgradnji nova gasna ruta ka Kini
10. 09. 2026. u 16:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)