Svet

"DRAGI PRIJATELJU" Putin čestitao Siju veliki jubilej i poslao jasnu poruku o budućnosti dve zemlje

D.D.

01. 10. 2026. u 08:46

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PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin čestitao je kineskom predsedniku Si Đinpingu 77. godišnjicu osnivanja Narodne Republike Kine, ističući uspehe zemlje i visok nivo rusko-kineskih odnosa.

ДРАГИ ПРИЈАТЕЉУ Путин честитао Сију велики јубилеј и послао јасну поруку о будућности две земље

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

- Poštovani gospodine Si Đinping, dragi prijatelju, primite najtoplije čestitke povodom 77. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine - navodi se u telegramu koji je objavio Kremlj, prenose RIA Novosti.

Putin je ocenio da Kina pod rukovodstvom Si Đinpinga postiže impresivne uspehe u društveno-ekonomskoj i naučno-tehnološkoj sferi i daje značajan konstruktivan doprinos rešavanju najvažnijih pitanja regionalne i globalne agende.

Ruski lider je istakao da su odnosi Moskve i Pekinga na do sada nezabeleženo visokom nivou i da dve zemlje sistematski realizuju velike zajedničke projekte u različitim oblastima.

- Rusija i Kina koordiniraju delovanje u međunarodnim pitanjima u interesu izgradnje pravednijeg, multipolarnog svetskog poretka - istakao je Putin.

(RT Balkan)

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