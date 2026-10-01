BUGARSKI PREMIJER UDARIO NA EVROPSKU STRATEGIJU: Do mira u Ukrajini se ne može doći samo isporukama oružja

BUGARSKI premijer Rumen Radev kritikovao je dosadašnji evropski pristup ratu u Ukrajini, ocenivši da nastavak vojne logike ne donosi rešenje i pozvavši evropske zemlje da što pre obnove diplomatske kanale i potraže put ka mirovnom sporazumu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Valentina Petrova

Govoreći na Samitu o odbrani i svemiru „Juronjuza“ u Briselu, Radev je poručio da je neophodno realističnije sagledati posledice produžavanja sukoba, kako po bezbednost Evrope, tako i po njene ekonomske i društvene sisteme.

- Ne zanima me podrška Rusiji. Zainteresovan sam za realan pristup i konačno pronalaženje puta ka miru što je pre moguće. Jer ovaj rat iscrpljivanja predstavlja ozbiljan izazov miru na globalnom nivou. To je sve veći rizik - rekao je Radev.

On je ukazao da rat gotovo svakodnevno ostavlja posledice na evropske društvene i ekonomske sisteme i naglasio da diplomatski potencijal još nije iscrpljen.

- Postoji granica do koje se može ići samo isporukama oružja i podrškom, jer će konačni mirovni aranžman biti postignut diplomatijom, a ne isporukama oružja. Zato pozivamo da više slušamo jedni druge i da otvorimo linije komunikacije - poručio je bugarski premijer.

Radev je ocenio i da je evropska strategija „mira kroz silu“ do sada pokazala ograničenja, zbog čega je, prema njegovim rečima, potrebno uspostaviti bolju ravnotežu između vojnih, ekonomskih i diplomatskih instrumenata.

Posebno je upozorio na opasnost daljeg podizanja tenzija između Rusije i evropskih zemalja, ukazujući i na nuklearni faktor.

- Moramo uvek da razmišljamo o najgorem scenariju. Da li smo spremni za to? Da li iko govori o proceni rizika? - upitao je Radev, dodajući da Evropa ne sme da zanemari činjenicu da Rusija raspolaže nuklearnim oružjem.

Njegov stav nije jedinstven unutar Evropske unije. Evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus odbacio je pozive na intenzivniji diplomatski dijalog sa Moskvom, tvrdeći da dosadašnji pokušaji nisu dali rezultate i da bi takav pristup mogao da ugrozi poziciju Ukrajine.

Radev je, međutim, poručio da se protivi svrstavanju njegove vlade u „prorusku“ i naglasio da se zalaže za, kako je naveo, kritičko i realistično sagledavanje sukoba i njegovog mogućeg ishoda.

- Nismo iscrpli snagu diplomatije i moramo više da razgovaramo - zaključio je bugarski premijer.

(Politika onlajn)

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